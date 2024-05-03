مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في كركوك (صورة)

2024-05-03 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير مروع على الطريق الرابط مع السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على الطريق الرابط بين بين ناحية قره هنجنير التابعة لمحافظة كركوك وقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، بين سيارة دفع رباعي وأخرى نوع (ميتسيوبيشي)، ما أدى إلى انشطار الأخيرة إلى نصفين".

وبين أن الحادث سببه الأمطار الغزيرة والسرعة الشديدة، مشيراً إلى أن "الحادث أدى إلى مصرع اثنين وإصابة أربعة آخرين، وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".