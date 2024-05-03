تحذير في نينوى من ارتفاع منسوب دجلة وزيادة إطلاقات سد الموصل

2024-05-03 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت شرطة نينوى، يوم الجمعة، أصحاب المقالع والزوارق والكازينوهات على ضفاف دجلة بالموصل، من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب الفيضانات وزيادة إطلاقات المياه من سد الموصل.

‏وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الشرطة النهرية التابع لشرطة نينوى، قام بتحذير وتبليغ من يعملون على ضفاف نهر دجلة بالمحافظة من زيادة إطلاقات سد الموصل بسبب ارتفاع خزين السد جراء الفيضانات الأخيرة".

وأضاف المصدر، أن "الإطلاقات حاليا 700 متر مكعب في الثانية وسترتفع إلى ألف متر مكعب في الثانية، ولذلك فإن ارتفاع منسوب نهر دجلة سيغطي الآليات التي تعمل في المقالع على ضفاف نهر دجلة وسيشكل خطراً عليها وعلى الزوارق السياحية التي تعمل على ضفاف نهر دجلة بالإضافة إلى العائلات التي ترتاد الكازينوهات في تلك المناطق".

‏وأرجع المصدر، أسباب ارتفاع الإطلاقات إلى "ارتفاع منسوب السد على خلفية الأمطار والسيول والفيضانات الأخيرة، فضلاً عن معلومات توفرت أيضا بزيادة الإطلاقات القادمة من تركيا بحدود 1500 متر مكعب في الثانية".