إنريكي يعرقل جهود الكتالوني لاستعادة لاعبه السابق

2024-05-03 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستهدف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الاسباني، إبرام صفقة من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت"، اليوم الجمعة (3 آيار 2024) فإن الفريق الكتالوني يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان.

ويلعب سيمونز، البالغ من العمر 21 عاما، مع لايبزيج الألماني، على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ويعد تشافي سيمونز معروفا للبارسا، حيث نشأ الهولندي في أكاديمية لا ماسيا، وأفادت الصحيفة بأن اللاعب الشاب سيكون سعيدا بالعودة لصفوف البلوجرانا.

وأوضحت "سبورت"، أن فرصة ضم تشافي سيمونز للبارسا، ضئيلة للغاية، حيث يرغب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، في الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل.

ويسعى تشافي هيرنانديز إلى تدعيم مركز خط الوسط، وبالتحديد محور الارتكاز الذي يعد من أولوياته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المصدر: سبورت



