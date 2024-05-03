مصافي الجنوب تعلن إنجاز مشروع الـ (FCC) بنسبة 80 % وتحدد موعد تشغيله

2024-05-03 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

اعلنت شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، عن وصول نسبة انجاز مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC الى حوالي 80 %، مبينة ان هذه السنة سيتم تشغيل وحدات الطاقة لتوليد مادة البخار لتنظيف الوحدات والانابيب من الرواسي اثناء عملية النصب.

وقال مدير عام الشركة حسام حسين ولي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "نهاية العام المقبل سيشهد تشغيل المشروع بشكل نهائي وبكامل طاقته حيث نعول على هذا المشروع في المضي في زيادة انتاج مادة البنزين حيث تصل إنتاجية المشروع الى حوالي أربعة الاف ومئتي متر مكعب باليوم وبأوكتين 92"

واعتبر ولي انه باكتمال المشروع سيستطيع العراق من التقليل بشكل كبير في الاستيراد وقد نصل الى الاكتفاء الذاتي وانهاء ملف الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.

وبين ولي ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد وجه بأهمية سرعة انجاز العمل والمضي دون توقف كون هذا المشروع يقع ضمن أولويات الوزير وضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء وبتالي سنمضي بشكل كبير في العمل على انجاز هذا المشروع الكبير .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قد زار في وقت سابق مشروع الFCC في مصافي الجنوب واكد خلال تصريحه لبغداد اليوم على أهمية المضي بإنجاز المشروع والعمل على تقليل المستورد سيما من البنزين.

يشار إلى أن مشروع الـ "FCC" تنفذه شركة "JGC" اليابانية لتطوير مصفى البصرة التابعة إلى شركة مصافي الجنوب من خلال تشييد بناء (مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل)، بطاقة إنتاج 55 ألف برميل يومياً.

وكانت وزارة النفط قد أوضحت أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية في شركة مصافي الجنوب، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن إنتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات بيضاء (كازولين بعدد أوكتاين 92، زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود) بمواصفات عالمية (يورو 5).



