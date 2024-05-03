العراق: جاهزون لاستقبال الرحلات القادمة من السعودية

2024-05-03 16:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة النقل ‏متمثلة بالشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية عن جاهزيتها لاستقبال الرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية، وفق الطاقة الإستيعابية وجداول الرحلات المخصصة في كافة مطارات العراق. وقالت الوزارة في بيان صدر عن المكتب الإعلامي: انه بدءا من حزيران المقبل ستكون هناك ثلاث رحلات اسبوعيا في ايام (السبت والثلاثاء والخميس)، بين مطاري النجف والدمام، بناء على الطلب المقدم من قبل الجانب السعودي، بتسيير تلك الرحلات بين البلدين. وأضاف، ان عدد الرحلات الجوية بين البلدين حاليا يبلغ (10) رحلات اسبوعيا ، لكنها في الأوقات الاعتيادية تنخفض الى من ٥ _٦ أسبوعيا. ونوّه البيان بان الوزارة تعمل على اعداد