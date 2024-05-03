مراسلون بلا حدود: منطقة الشرق الأوسط هي الاخطر لحرية الصحافة

2024-05-03 16:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الجمعة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024 عن ازدياد الضغوط السياسية على وسائل الإعلام في العالم، معتبرة أن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي هي الأخطر. وتبقى النروج متربعة على صدارة التصنيف الثاني والعشرين لحرية الصحافة في حين تحتل إريتريا المركز الأخير (180) لتحل محل كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة في السنتين السابقتين. وبيّن التقرير أن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم. ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحافيين. وأشارت الى أن الحرب في قطاع غزة اتَّسمت بعدد قياسي من