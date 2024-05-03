2024-05-03 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، على احتمالية نزوح وانتقال بعض أهالي المناطق العاصمة الى مناطق اخرى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد هناك أي احتمالية بخصوص نزوح وانتقال بعض أهالي المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات، فتقريباً اغلب المناطق هي بنفس مستوى الخدمات خاصة الشعبية منها".

وأضافت الخالدي انه "بكل تأكيد معاناة المواطنين في الصيف ترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة، لوجود حصول نقص في تجهيز الكهرباء وكذلك المياه وغيرها من الخدمات الأساسية، لكن نتوقع هذا الصيف سيكون هو الأفضل من ناحية توفير الخدمات، فهناك اهتمام حكومي كبير بهذا الجانب، خاصة بقضية تجهيز الكهرباء".

ووعدت وزارة الكهرباء ان يتم رفع انتاج الكهرباء هذا الصيف الى 27 الف ميغا واط مقارنة بـ25 الف ميغا واط في العام الماضي.

وتتمتع بعض مناطق العاصمة بكهرباء مستمرة وهي المناطق التي تشهد تطبيق نظام الخصخصة في الكهرباء، بالاضافة الى المجمعات السكنية الاستثمارية.

ويرى بعض المراقبين ان العوائل التي لاترتبط بدوام وظيفي من الممكن ان تنتقل خلال فصل الصيف الى مناطق اقليم كردستان لقضاء عطلة المدارس الصيفية هناك.