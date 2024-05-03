2024-05-03 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من الإطاحة بمسؤول في دائرة صحة محافظة نينوى، وضبطه متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه رشوة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق المؤلف في المديرية الذي انتقل إلى دائرة الرقابة الصحية في نينوى الأيمن، قام بنصب كمين محكم للمشكو منه الذي يشغل منصب معاون مدير في الدائرة والإطاحة به؛ على خلفية مساومته أحد المراجعين، وطلبه مبلغاً مالياً "رشوة"؛ لقاء إنجاز معاملته".

وأوضح المكتب أنه "تم ضبط المشكو منه متلبساً أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من المراجع مقابل موافقته على تجديد الإجازة الصحية لـ"مخبز وفرن صمون" عائدين له، لافتاً إلى "ضبط معاملتي المخبز والفرن خلال العملية".

وأشار البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه برفقة المتهم والمبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيف المتهم استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ / ثانياً لسنة ١٩٨٣)".