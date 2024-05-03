بحادثين منفصلين.. إصابة 4 أشخاص بمشاجرة ومحاولة انتحار امرأة في بغداد

2024-05-03 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة وتسجيل محاولة انتحار امرأة بحادثين منفصلين في بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "أربعة أشخاص اصيبوا نتيجة مشاجرة بين أكثر 12 شخصاً لم تعرف أسبابها وقد استخدم فيها الأسلحة البيضاء والهراوات ضمن منطقة الحميدية شرق العاصمة".

وأشار الى أن، "قوة أمنية تدخلت ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي حادث آخر، سجلت الأجهزة الأمنية وفقاً للمصدر، "محاولة انتحار امرأة نتيجة خلافات مع الزوج" في مدينة الصدر.

وبين ان محاولة الانتحار كانت "بتناول أقراص سامة من مادة الزرنيخ ضمن قطاع 70 في المدينة، وقد تم انقاذ المرأة ونقلها الى المستشفى".