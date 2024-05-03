السيول تجرف متسلق جبال وتحاصر آخرين في السليمانية

2024-05-03 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، بأن السيول جرفت متسلقًا وحاصرت آخرين في منطقة جبلية بالسليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "السيول جرفت مستلق جبال في منطقة قريبة من قرية (آوه سبي) في قرداغ وحاصرت 3 آخرين في مساحة وعرة يصعب الوصول إليها".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني في المدينة استنفرت الجهود وتحركت صوب مكان الحادث لإنقاذ المحاصرين وانتشال جثة الغريق".

وشهدت مناطق وقرى بعض مناطق شمال وشرق العراق سيولًا ضخمة وكانت بعض قرى قره تبة في ديالى اكثر المتضررين وشهدت نفوق عشرات الاغنام وانهيار بعض المنازل جراء السيول والامطار التي شهدتها القرى منذ فجر اليوم الجمعة.



