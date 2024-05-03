توخل يفتح باب البقاء مدربا لبايرن ميونخ

2024-05-03 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

لمح مدرب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توماس توخل، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، إلى إمكانية بقائه على رأس الفريق البافاري بعد نهاية هذا الموسم، حيث يواصل النادي البحث عن خليفة محتملة له.

وسبق لبايرن وتوخل أن أعلنا في فبراير شباط الماضي عن انفصالهما مع نهاية الموسم الحالي، رغم أن المدرب صرح آنذاك بأنه كان يرغب في البقاء في منصبه.

وخسر بايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاما لمصلحة ليفركوزن.

وقال توخل يوم الجمعة عشية مواجهة بايرن لمضيفه شتوتغارت المقررة غدا السبت في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الألماني "كل شيء ممكن" لكنه أضاف أن "الاتفاق (للرحيل في الصيف) لا يزال قائما".

وعندما سئل عما إذا كان تدريب بايرن لم يعد عامل جذب كما كان عليه في السابق بعد تجاهله من قبل بعض المدربين، خالف توخل هذا الرأي، وقال "كان الأمر جذابا بالنسبة الي بما يكفي، لكن لا أريد أن أتحدث كثيرا الآن لأنني المدرب الآن، ولدينا مهمات مهمة أمامنا".

وكان المدرب الألماني رالف رانغنيك الذي كان يضعه العملاق البافاري على رأس أولوياته أوضح أمس الخميس أنه يرغب في البقاء في منصبه مدربا للنمسا.

وانضم رانغنيك إلى لائحة من المرشحين الآخرين ومن بينهم المدرب الإسباني لباير ليفركوزن شابي ألونسو، ومدربه السابق والحالي لمنتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان الذين رفضوا اهتمام بايرن.