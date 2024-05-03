وزير الزراعة: نسعى لتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين وإزالة معوقات العمل

2024-05-03 17:54:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الجمعة، سعي الوزارة لتحقيق النجاحات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين وإزالة معوقات العمل.وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع موسم تسويق الحنطة وآلية تسويقها في ضوء الكميات المتزايدة في جميع المحافظات ومنها الديوانية، زار وزير الزراعة عباس جبر المالكي، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، محافظة الديوانية".وأضافت مراسلتنا، أن "الزيارة جاءت بحسب وفد وزارة الزراعة لمناقشة وتفقد تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين من بذور عالية الإنتاجية وبنسبة دعم وصل إلى 70%، وعمل المرشحات المدعومة وحملات مكافحة الأدغال المجانية، فضلاً عن زيادة سعر شراء الحنطة المسوقة إلى 850 ألف دينار للطن الواحد".وتابعت، أن "وزير الزراعة زار أيضاً سايلو الديوانية للاطلاع على المساحات الخزنية والكميات المسوقة من الحنطة وكذلك الإشراف على عمليات التسويق وإزالة المعوقات التي قد تعترض حملات التسويق التي تتم من قبل الفلاحين والمزارعين، كما وجاءت زيارة الوزير لدعم قطاع الدواجن حيث تفقد عمل مشروع دواجن الديوانية".وأكد وزير الزراعة خلال زيارته، أن "الوزارة ساعية لتحقيق النجاحات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتسهيل الإجراءات على الفلاحين والمزارعين وإزالة معوقات العمل".