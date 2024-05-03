الهجرة تباشر بتوزيع المنحة على الأسر العائدة إلى سنجار

2024-05-03 17:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، توزيع صكوك منحة الـ4 ملايين دينار لأكثر من 100 أسرة عائدة حديثاً إلى قضاء سنجار . وقال بيان للوزارة إنه "تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت لجنة توزيع المبالغ النقدية (صكوك) المنح المالية بين (102) أسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة". وأضاف البيان، أن "المبادرة تأتي، تشجيعاً للأسر النازحة على العودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح وشمولهم بمستحقاتهم من المنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم