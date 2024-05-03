2024-05-03 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، ان بحيرة حمرين تستعد لاستقبال أكبر موجة مياه قادمة من سد دربندخان في اقليم كردستان، الذي اقترب من الامتلاء بعد موجة الامطار الغزيرة والسيول في شمال وشرق العراق منذ فجر اليوم الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "غزارة الامطار في اقليم كردستان خاصة ضمن محافظة السليمانية ساهمت في تدفق سيول جارفة صوب بحيرة سد دربندخان ووصولها الى طاقة تخزينية كبيرة جدا قريبة من الامتلاء ما استدعى اتخاذ قرار عاجل وفوري بزيادة اطلاقات السد الى 500م3/ ثانية صوب نهر ديالى".

واضاف، ان "ادارة كرميان ابلغت حكومة ديالى رسميا بزيادة اطلاقات سد دربندخان الى 500 م3/ ثانية ابتداء من الان خاصة وان السد لم يعد بمقدوره تخزين المزيد من المياه الاضافية بسبب الامطار والسيول".

واشار الى ان "ديالى بدأت بانذار اصحاب معامل الحصو والرمل والبلوك القريبة من نهر ديالى بالاضافة الى المنازل بضرورة الحيطة والحذر وترقب زيادة ملحوظة في مناسيب النهر في الساعات القادمة بسبب زيادة الاطلاقات المائية التي ستصل الى بحيرة حمرين".

وطوال الأشهر الماضية، استقبلت سدود اقليم كردستان كميات كبيرة من المياه بسبب السيول والامطار الغزيرة والموجات المتكررة التي تشهدها مناطق شمال وشرق العراق، حتى انه في الاسبوع الماضي تسبب ارتفاع منسوب المياه في سد دربندخان الذي تقدر طاقته الخزنية بـ3 مليار متر مكعب، تسبب بتلف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في منطقة “شهرزور” بعد غمرها بالمياه، بحسب تقارير وشهادات محلية في كردستان.