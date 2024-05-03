تأهيل انارة جسر موفرة للطاقة في بغداد

2024-05-03 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، عن تأهيل شبكة الانارة والزينة لجسر الخلفاء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الملاكات الهندسية والفنية التابعة لقسم الانارة، انجزت تأهيل شبكة الإنارة لمجسر الخلفاء، بطول 550 متراً، ونصب أعمدة وتركيب إنارة نوع LED موفرة للطاقة".

وأضافت "تعمل الملاكات بجهود متواصلة لإنارة شوارع مدينة بغداد خدمة للمصلحة العامة وحسب الحملة التي أطلقها وزير الكهرباء".







