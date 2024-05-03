2024-05-03 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحولت بحيرة سد دهوك إلى وجهة سياحية متميزة بعد ارتفاع منسوب مياهها حيث تظهر جمال الطبيعة على ضفافها بشكل ملفت.

وشهدت البحيرة اليوم الجمعة انتعاشا سياحيا بارزا، حيث امتلأت ضفاف البحيرة بالمركبات والعائلات الساعية للاستمتاع بمناظرها الخلابة والجلوس على مائدة الطعام في الهواء الطلق.

وفي حديثها لوكالة شفق نيوز، أعربت نرمين حسن عن سعادتها بقضاء الوقت مع العائلة على ضفاف البحيرة مشيرة إلى أنها استمتعت بالأجواء الربيعية على الرغم من برودة الطقس واحتمال سقوط الأمطار.

من جانبه؛ أكد جمال جميل روعة الأجواء عند البحيرة، لكنه أشار إلى نقص المرافق السياحية، داعيا الجهات المعنية الى انشاء مطاعم وكافتيريات ومرافق ترفيهية لتلبية احتياجات الزوار.