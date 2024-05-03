السامرائي: أهمية توفير البيئة الصحفية الملائمة للدفاع عن المسار الديمقراطي والحريات

2024-05-03 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على أهمية توفير البيئة الملائمة للصحفيين، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال السامرائي في تغريدة بمنصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم"، انه "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة للعاملين في مجال الصحافة من أجل ممارسة مهمتهم في الدفاع عن المسار الديمقراطي واحترام حقوق الانسان والحريات العامة".

ويعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة، المُحدَّد من قبل الأمم المتحدة في اليوم الثالث من شهر مايو آيار كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على واقع هذه الحرية والتحديات التي تواجهها وتقوضها، وفرصة لتقديم جردة حساب سنوية للانتهاكات التي تعرض لها الجسم الإعلامي والصحفيون حول العالم، ما من شأنه أن يقدم صورة عن المخاطر والاستحقاقات التي تهدد واحدة من أبرز مقومات الديمقراطية حول العالم.

وتبدو الحرية الصحفية في عام 2024 مُهدَّدة أكثر من أي وقت مضى، بحسب المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن، والأكثر تأثراً بالتطورات التي يشهدها العالم، لاسيما الحروب العسكرية والصراعات السياسية.

ويعد العراق من الدول المتأخرة في ترتيب الدول الأكثر حرية في مجال الصحافة وفق مؤشرات منظمات حقوقية.



