انتصار وتعادلان وتأجيل لقاء واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-05-03 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن مواجهات الجولة 19 لمنافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن تعادل فريق بيشمركة السليمانية مع فريق الفهد ايجابياً بنتيجة 3-3، وفوز فريق نادي الحسين على فريق ميسان بنتيجة 2-0.

وتعادل فريقا نادي الناصرية مع نادي عفك ايجابياً بنتيجة 2-2، فيما تقرر تأجيل مباراة فريق سامراء وضيفه فريق الاتصالات الى إشعار آخر لأسباب فنية.

وضمن المنافسات ذاتها يستضيف فريق الشرقاط يوم غدٍ السبت، فريق مصافي الجنوب.