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انتصار وتعادلان وتأجيل لقاء واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

انتصار وتعادلان وتأجيل لقاء واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
انتصار وتعادلان وتأجيل لقاء واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-05-03 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن مواجهات الجولة 19 لمنافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن تعادل فريق بيشمركة السليمانية مع فريق الفهد ايجابياً بنتيجة 3-3، وفوز فريق نادي الحسين على فريق ميسان بنتيجة 2-0.

وتعادل فريقا نادي الناصرية مع نادي عفك ايجابياً بنتيجة 2-2، فيما تقرر تأجيل مباراة فريق سامراء وضيفه فريق الاتصالات الى إشعار آخر لأسباب فنية.

وضمن المنافسات ذاتها يستضيف فريق الشرقاط يوم غدٍ السبت، فريق مصافي الجنوب.

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