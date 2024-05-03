التربية تحصي مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع

2024-05-03 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأحصت وزارة التربية، اليوم الجمعة، مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع، فيما علقت على بدء الامتحانات النهائية للفئتين أمس الخميس.وقال الناطق الإعلامي الرسمي في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، مؤيد خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الامتحانات النهائية في مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع (المستويات الأول، الثاني، والخامس الابتدائي)، الدفعة (12) للعام الدراسي الحالي 2023-2024، انطلقت أمس الخميس، في عموم أقسام محو الأمية ببغداد والمحافظات".وأضاف خضير، أن "عدد الملتحقين بالدراسة بلغ (64872) دارساً ودارسة، وبعد انتهاء الامتحان سيتبين عدد المشاركين الفعلي في الامتحانات".ولفت، إلى أن "عدد مراكز محو الأمية يبلغ (1236) مركزاً لمحو الأمية، فيما تبلغ مدارس التعليم المسرع (466) مدرسة، أما عدد الدارسين في التعليم المسرع لجميع المستويات يبلغ (36) ألفاً".وأشار، إلى أن "امتحان السادس الابتدائي والمستوى الأخير في التعليم المسرع، سيبدأ يوم الأحد الموافق 12 آيار، مع الامتحانات العامة في الوزارة".