مصرع اربعة متسلقين في السليمانية ووجود مخاطر على قرى بسبب شدة الامطار

2024-05-03 19:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

لقي اربعة متسلقين في محافظة السليمانية مصرعهم اليوم اثناء رحلة بين جبال ناحية قرداغ في المحافظة. وقالت مديرية الدفاع المدني لقناة الثامنة إن مجموعة سركرمه لتسلق الجبال كانت لديها رحلة تسلق الجبال بين قريتي بلخه واَوسبي، مشيرة الى مصرع اربعة منهم بسبب شدة هطول الامطار وحدوث الفيضانات. واكدت المديرية غرق المتسلقين الاربعة والعثور على جثثهم وإرسالها إلى الطب العدلي في السليمانية. واجتاحت موجة قوية من تساقط الامطار منذ بداية هذا الشهر الحالي، اقليم كوردستان وتساقطت خلال 24 ساعة الماضية 67 ملم من الامطار في قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية. ومن جانبه دعا مدير سد دربنديخان في السليمانية سامان اسماعيل في تصريح