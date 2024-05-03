2024-05-03 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السعودية، الجمعة، تنظيم مناورة عسكرية مع الولايات المتحدة تحت عنوان “درع الوقاية 4″، بهدف “تعزيز قدرات المشاركين لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل”. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، دون أن يحدد موعد البدء أو عدد القوات المشاركة. ووفق البيان، “نفذت قيادة المنطقة الشرقية بالظهران، مناورات التمرين السعودي – الأمريكي المشترك درع الوقاية […]

ظهرت المقالة هل يقصدون إيران؟.. مناورة سعودية – أمريكية لمواجهة “تهديدات أسلحة التدمير الشامل” أولاً على Eishan.