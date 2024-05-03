2024-05-03 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تقفُ وسط زوبعةٍ من الأضداد، ولا تملك أن تميل إلى كفّةٍ دون أخرى، فمن حرم جامعتها انطلقت المظاهرات ضد الحرب على غزة، ومنها انتشرت إلى 67 حرماً جامعياً في الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط. رسائلُ من النواب الجمهوريين المنتخبين شجبت افتقارها للسلطة في مواجهة “الفوضى التي تسود الحرم الجامعي”، وشعبيةٌ باتت في الحضيض بين […]

ظهرت المقالة من هي نعمت مينوش شفيق التي أشعلت انتفاضة الغضب بالجامعات الأمريكية؟ أولاً على Eishan.