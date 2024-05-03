التربية تحصي مراكز محو الأمية والتعليم المسرع

2024-05-03 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، عن احصاء مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع.

وقال الناطق الإعلامي الرسمي في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، مؤيد خضير، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الامتحانات النهائية في مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع (المستويات الأول، الثاني، والخامس الابتدائي)، الدفعة (12) للعام الدراسي الحالي 2023-2024، انطلقت أمس الخميس، في عموم أقسام محو الأمية ببغداد والمحافظات".

وأضاف خضير، أن "عدد الملتحقين بالدراسة بلغ (64872) دارساً ودارسة، وبعد انتهاء الامتحان سيتبين عدد المشاركين الفعلي في الامتحانات".

ولفت، إلى أن "عدد مراكز محو الأمية يبلغ (1236) مركزاً لمحو الأمية، فيما تبلغ مدارس التعليم المسرع (466) مدرسة، أما عدد الدارسين في التعليم المسرع لجميع المستويات يبلغ (36) ألفاً".

وأشار خضير، إلى أن "امتحان السادس الابتدائي والمستوى الأخير في التعليم المسرع، سيبدأ يوم الأحد الموافق 12 آيار، مع الامتحانات العامة في الوزارة".