2024-05-03 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير سد دربندخان في محافظة السليمانية سامان إسماعيل، اليوم الجمعة (3 ايار 2024) موقف امتلاء الخزين المائي للسد نتيجة موجة الأمطار الأخيرة.

وقال إسماعيل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأمطار التي سقطت منذ يوم أمس هي بحدود 65 ملم، والطاقة الخزنية للسد هي 3 مليار متر مكعب".

وأضاف أن "إدارة السد وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية قامت بفتح الإطلاق المائية نحو سد حمرين لآن الطاقة الاستيعابية لسد حمرين ما تزال جيدة، وذلك بهدف الاطمئنان على سد دربندخان".

وأشار إلى أن "المتوقع هو ان 20 سم تفصل السد عن الامتلاء الكامل وهناك موجة أمطار أخرى"، مؤكدا أن "الكمية ستنخفض في السد بعد الاطلاقات ولا توجد أي فيضانات كما نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت مصدر محلية قد أكدت أن إدارة السد وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قطعت الطريق المؤدي لسد دربندخان لمنع المواطنين من التجمع قرب الإطلاقات المائية لالتقاط الصور، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وكشفت مصادر لـ"بغداد اليوم"، ان "ادارة كرميان ابلغت حكومة ديالى رسميا بزيادة اطلاقات سد دربندخان الى 500 م3/ ثانية ابتداء من الان نحو بحيرة حمرين خاصة وان السد لم يعد بمقدوره تخزين المزيد من المياه الاضافية بسبب الامطار والسيول".



