إسرائيل تطور “قبة سيبرانية” لمواجهة الهجمات الإيرانية

2024-05-03 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

تطوّر إسرائيل “قبة سيبرانية” لمواجهة الهجمات الإيرانية، وسط استبعاد خطر التصعيد العسكري بين الدولتين في الوقت الراهن. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، أفيرام أتزابا، قوله إن بين الدولتين العدوتين “حربا صامتة بعيدة عن الأنظار”. وأضاف أتزابا أن المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، الواقعة في حيّ راقٍ […]

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