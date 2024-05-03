فوز وتعادلان في ممتاز الكرة

2024-05-03 20:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الجمعة، العديد من المواجهات المثيرة في منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" نتائج مباريات اليوم ضمن الجولة (19) - الثامنة من المرحلة الثانية - لمنافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز حيث شهدت المباريات احداث مثيرة، و حسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة البيشمركة ونظيره الفهد، فيما تمكن فريق الحسين من تحقيق فوزا مستحقا على ميسان، وانتهت مواجهة عفك والناصرية بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما تم تأجيل مباراة سامراء والاتصالات".