حملة البتاوين الخدمية.. أمانة بغداد تكشف حجم الأنقاض والنفايات والتجاوزات المرفوعة

2024-05-03 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، دخول نحو 200 شاحنة وآلية إلى منطقة البتاوين لتنفيذ حملتها الخدمية فيها، فيما كشفت عن حجم التجاوزات والأنقاض والنفايات المرفوعة.وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الأمانة تنفذ حالياً حملة خدمية شاملة في منطقة البتاوين، حيث دخلت ملاكاتها وأقسامها البلدية للمنطقة لمساندة بلدية الرصافة".وأضاف، أن" الأمانة أدخلت إلى محلة 101 في البتاوين 77 شاحنة لرفع الأنقاض، وتم رفع 650 طناً خلال 3 أيام مع 30 قلاباً".وتابع أنه "تم إدخال 66 كابسة نفايات رفعت نحو 180 طناً، ودخلت كذلك 56 كيا حمل ورفعت 86 طناً".وعن التجاوزات أوضح أنه "تم إزالة 98 تجاوزاً إضافة إلى 115 تشوها بصريا من كيبلات وسقائف وحديد متروك".