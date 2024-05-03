2024-05-03 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – محمد الطالبيتوقعت هيئة الأنواء الجوية، تراجع الحالة المطرية تدريجياً بدءاً من الغد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما كشفت عن حالة الطقس لمدة يومين.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من خلال قراءتنا للخرائط الطقسية فإنه اعتبارا من اليوم بدء انحسار المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر وسيخف تدريجيا فيما ستكون الأجواء ما بين غائمة إلى غائمة جزئياً غداً وبعد غد في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستتراجع الحالة المطرية ويكون الهطول بمناطق متفرقة وليس بعموم المناطق كما حدث مع بدء تأثير المنخفض الحالي".وأضاف، "أما المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية فسيستمر سقوط الأمطار على مدار اليومين المقبلين".وعن حالة الطقس في شهر آيار أوضح الجابري إن "التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار بالطقس وربما يعود تساقط الأمطار"، مشيراً إلى أن "التوقعات كانت تشير إلى أن الأمطار ستنحسر في نهاية آذار لكن عدم استقرار حالة الطقس سمحت باستمرارها حتى بداية آيار الجاري".