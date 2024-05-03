تعرف على حالة الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين

2024-05-03 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، عن حالة الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين، فيما توقعت تراجع الحالة المطرية تدريجياً بدءاً من الغد في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "من خلال قراءتنا للخرائط الطقسية فإنه اعتبارا من اليوم بدء انحسار المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر وسيخف تدريجيا فيما ستكون الأجواء ما بين غائمة إلى غائمة جزئياً غداً وبعد غد في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستتراجع الحالة المطرية ويكون الهطول بمناطق متفرقة وليس بعموم المناطق كما حدث مع بدء تأثير المنخفض الحالي".

وأضاف، "أما المنطقة الشمالية فسيستمر سقوط الأمطار على مدار اليومين المقبلين".

وعن حالة الطقس في شهر آيار، أوضح الجابري إن "التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار بالطقس وربما يعود تساقط الأمطار"، مشيراً إلى أن "التوقعات كانت تشير إلى أن الأمطار ستنحسر في نهاية آذار لكن عدم استقرار حالة الطقس سمحت باستمرارها الشهر الجاري".