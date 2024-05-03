الداخلية تعلن الإصابات البشرية والأضرار المادية جراء سيول الأمطار

2024-05-03 20:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

بيان صادر عن وزارة الداخلية

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تابعت وزارة الداخلية من خلال الدوائر المختصة تفاصيل الموقف المناخي الذي تسبب بموجات أمطار هطلت في مناطق متفرقة من البلاد رافقتها السيول خاصة ضمن (ناحية قرة تبة في قرية كشكول والقرى الأخرى) في محافظة ديالى، حيث أرسلت وزارة الداخلية لجنة من المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث للإطلاع ميدانياً على حجم الأضرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور قيادة الشرطة والدفاع المدني، وقد تبين حصول أضرار بينها انهيار منازل ومدرسة طينية وغرق عدد من المواشي من دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي محافظة ميسان تم تسجيل إصابة خمسة مواطنين في منطقتي (الدفاس والكرامات وناحية بني هاشم) وحدوث بعض الأضرار المادية.

إذ سخرت وزارة الداخلية مواردها وإمكانياتها لغرض مساعدة المتضررين وإغاثة أهلنا وتقديم الدعم والإسناد للمحافظتين، من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين وجمعية الهلال الأحمر وتقديم المساعدات اللازمة والفورية والتي شملت سلات غذائية وصحية وخيماً وأغطية وجليكانات ومواد ضرورية أخرى.

كما ساندت جهود الدوائر البلدية في سحب مياه الأمطار ومعالجة بعض الأضرار التي حصلت نتيجة هذه الأمطار والسيول.

حمى الله العراق وشعبه

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وزارة الداخلية

3 أيار 2024

