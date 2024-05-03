منتخب اليابان الأولمبي يحرز كأس آسيا بعد تغلبه على نظيره الأوزبكي

2024-05-03 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج منتخب اليابان الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، بكأس أمم آسيا تحت 23 عاماً في البطولة التي اقيمت بقطر.

وفازت اليابان بالكأس بعد التغلب على أوزبكستان في نهائي البطولة اليوم بنتيجة 1-0 .

وضمنت منتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التأهل المباشر الى أولمبياد باريس 2024 وهي اليابان المتوجة باللقب الآسيوي ووصيفتها اوزبكستان والعراق صاحب المركز الثالث.



