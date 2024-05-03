2024-05-03 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار وفد صحفي إيراني برئاسة وكيل وزارة الثقافة الإيراني فرشاد مهدي بور، العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، وألتقى مع عدد من رؤساء الوكالات والصحف العراقية، فيما بحث الطرفان التعاون في المجال الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات فرشاد مهدي بور لـ"بغداد اليوم"، إن "العلاقة بين الشعبين العراقي والإيراني وثيقة، وهذه اللقاءات مع النخب الصحفية والثقافية، تدعم توثيق هذه العلاقة".

وأضاف "نحن هنا من أجل التعاون المشترك مع مختلف وسائل الإعلام العراقية، وسنواصل لقاءاتنا لتعزيز التعاون المشترك".

وأكد أن "إيران تمتلك 14 ألف وسيلة إعلام ما بين وكالة وصحيفة، منها 3000 جريدة بين دولية ومحلية، إضافة الى 2000 موقع إخباري، و2000 مجلة عامة، و2000 مجلة خاصة".

فيما قال مدير دائرة التنظيم الإعلامي في هيئة الإعلام والاتصالات جادر الجادر، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوفد الإيراني قدم للعراق برئاسة وكيل وزارة الثقافة الإيراني، وبصحبة مجموعة من الصحفيين الإيرانيين، ونحن دعوناهم الى العراق للقاء مع نظرائهم الإعلاميين العراقيين من رؤساء تحرير الوكالات والصحف".

وأضاف، أن "هناك تطورا كبيرا بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وهناك ايضا تطور ملحوظ على المستوى الإعلامي، ومن الضروري ان يكون هناك تبادل للخبرات والزيارات والتعاون الإخباري، إضافة إلى التنسيق في دعم القضايا الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية وتعرية الكيان الصهيوني على جرائمه".

وتابع الجادر أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات تحدث مع الوفد الإيراني، عن ضرورة التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والأخبار، عن طريق مذكرات تلزم البلدين، وتنظم القطاع الإعلامي بما يخدم مصلحة العراق وإيران".

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