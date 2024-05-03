منتخب اليابان الأولمبي يتوج بلقب كأس آسيا

2024-05-03 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتوج منتخب اليابان الأولمبي، اليوم الجمعة، بلقب كأس آسيا بعد تغلبه على نظيره الأوزبكي 1-0.وجاءت المباراة غاية في الإثارة حيث أحرز اليابان هدف الفوز ليحرز كأس آسيا في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر".يذكر أن منتخبنا الأولمبي حجز البطاقة الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد باريس (2024) بعد تغلبه يوم أمس على نظيره الإندونيسي بهدفين مقابل هدف واحد".