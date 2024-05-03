السيول تقتل أربعة سياح في السليمانية

2024-05-03 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة الاجينسي فرانس برس، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، عن مقتل أربعة سائحين في محافظة السليمانية، نتيجة للسيول التي ضربت المنطقة بعد موجة من العواصف المطرية المستمرة في البلاد.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "أربعة سائحين من فريق خاص للتجوال، تعرضوا للغرق جنوب المحافظة وتحديدا في قرية عواصبي في منطقة قرده نتيجة للسيول الجارفة التي اصابت المنطقة بعد موجة من العواصف المطرية"، مؤكدة "نجاة ثمانية اخرين ضمن الفريق".

الوكالة اشارت الى ان "سلطة الانواء الجوية أصدرت تحذيرا امس الخميس من خطورة التجوال في المناطق التي من المحتمل تعرضها لسيول نتيجة للامطار، وخصوصا المناطق الجبلية، موضحة ان السائحين "تجاهلوا" التحذيرات التي صدرت واستمروا بجوالاتهم في تلك المناطق".

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير محلية عن العثور على جثث 4 من متسلقي الجبال بعد ان اغرقتهم السيول في السليمانية.