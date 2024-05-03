العراقي علي جاسم يفوز بلقب هداف بطولة آسيا تحت 23 سنة

2024-05-03 21:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز لاعب المنتخب الاولمبي العراقي علي جاسم بجائزة هداف بطولة كأس آسيا تحت 23 عام برصيد 4 أهداف.

وقد تسلم نجم المنتخب الاولمبي العراقي علي جاسم جائزة الهداف اليوم عقب مباراة اليابان وأوزبكستان.

وتواجد اللاعب علي جاسم، مع الكابتن جبار هاشم، مدير المنتخب العراقي في نهائي اسيا بين اليابان واوزبكستان بأنتظار استلام جائزة هداف البطولة في حال عدم تسجيل اللاعب الأوزبكي حسين نورشاييف الذي لديه 3 أهداف.

وتوج الاولمبي الياباني بطلاً لكأس آسيا تحت 23 عام بعد فوزه على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد.