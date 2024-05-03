2024-05-03 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، دخول نحو 200 شاحنة وآلية إلى منطقة البتاوين لتنفيذ حملتها الخدمية فيها، فيما كشفت عن حجم التجاوزات والأنقاض والنفايات المرفوعة. وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي، إن “الأمانة تنفذ حالياً حملة خدمية شاملة في منطقة البتاوين، حيث دخلت ملاكاتها وأقسامها البلدية للمنطقة لمساندة بلدية الرصافة”. وأضاف، أن” […]

ظهرت المقالة البتاوين.. رفع أطنان من القمامة والنفايات بعد حملة “تطهيرها” من بؤر الجريمة أولاً على Eishan.