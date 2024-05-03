2024-05-03 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

مع الأمطار التي شهدتها المناطق العراقية خلال اليومين الماضيين، تتوقع هيئة الأنواء الجوية، تراجع الحالة المطرية تدريجياً بدءاً من الغد في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح صحفي: “من خلال قراءتنا للخرائط الطقسية فإنه اعتبارا من اليوم بدء انحسار المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر وسيخف تدريجيا فيما […]

ظهرت المقالة السماء تروي العراق.. الأنواء الجوية: الحالة المطرية ستتراجع غداً وتعود في أي لحظة من أيار الحالي أولاً على Eishan.