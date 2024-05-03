العراق وإيران يبحثان إنتاج محتوى صحفي يساهم في نقل الصورة الحقيقية عن البلدين

2024-05-03 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مع وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات فرشاد مهدي بور، التعاون في المجال الإعلامي وإنتاج محتوى صحفي يساهم في نقل الصورة الحقيقية عن البلدين.وذكر بيان لهيئة الاعلام تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى اليوم الجمعة بحضور عضو مجلس المفوضين في الهيئة هشام الركابي، وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات فرشاد مهدي بور ووفداً يمثل كبار المؤسسات الإعلامية في إيران".وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجال الإعلامي وإنتاج محتوى صحفي يساهم في نقل الصورة الحقيقية عن البلدين، وتطوير وتنظيم عمل المنصات الرقمية الحديثة عبر إنتاج مواد تواكب التطورات التي شهدها عالم الاتصالات وتتناسب وتفضيلات الجمهور".وتابع، "كما تم بحث التغطية الإعلامية خلال الزيارة الأربعينية حيث أشاد الوفد الزائر بالتنظيم العراقي خلال الأعوام السابقة والنجاح الكبير والمميز للتغطية الإعلامية خلال الزيارة الأربعينية في العام الماضي، وتم اقتراح الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التنظيم الإعلامي للزيارات المقدسة"، لافتا الى ان "الوفد ناقش في محور آخر من اللقاء آليات العمل المشتركة بين البلدين لمحاربة الأخبار الكاذبة وسبل مكافحتها عبر تشكيل لجان مشتركة تساهم في الحد من الشائعات المضللة والمحتوى المزيف الذي يسيء لعلاقة البلدين".واشار الى ان "الوفد الإيراني طرح إمكانية تنظيم دورات تدريبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما تملكه من جامعات متخصصة في مجال الإعلام والاتصالات فضلاً عن المعاهد التدريبية المهتمة بهذا المجال".