الداخلية تعلن إصابة مواطنين وانهيار منازل ونفوق مواشي في محافظتين جراء الأمطار (صور)

2024-05-03 22:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، إصابة مواطنين وانهيار منازل ونفوق مواشي في محافظتي ديالى وميسان جراء الأمطار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تابعت من خلال الدوائر المختصة تفاصيل الموقف المناخي الذي تسبب بموجات أمطار هطلت في مناطق متفرقة من البلاد رافقتها السيول خاصة ضمن (ناحية قرة تبة في قرية كشكول والقرى الأخرى) في محافظة ديالى، حيث أرسلت لجنة من المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث للإطلاع ميدانياً على حجم الأضرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور قيادة الشرطة والدفاع المدني، وقد تبين حصول أضرار بينها انهيار منازل ومدرسة طينية وغرق عدد من المواشي من دون تسجيل إصابات بشرية".

وأضاف البيان، "في محافظة ميسان تم تسجيل إصابة خمسة مواطنين في منطقتي (الدفاس والكرامات وناحية بني هاشم) وحدوث بعض الأضرار المادية".

وأشارت الوزارة إلى أنها "سخرت مواردها وإمكانياتها لغرض مساعدة المتضررين وإغاثة أهلنا وتقديم الدعم والإسناد للمحافظتين، من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين وجمعية الهلال الأحمر وتقديم المساعدات اللازمة والفورية والتي شملت سلات غذائية وصحية وخيماً وأغطية وجليكانات ومواد ضرورية أخرى، كما ساندت جهود الدوائر البلدية في سحب مياه الأمطار ومعالجة بعض الأضرار التي حصلت نتيجة هذه الأمطار والسيول".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن عضو مجلس محافظة ديالى، فارس مزاحم، نفوق أكثر من 200 رأس من المواشي وتضرر عشرات المنازل في قريتي كشكول كبير والسلام في ناحية قرة تبة.

من جهتها، اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن اغاثة 22 عائلة متضررة جراء الأمطار والسيول في ميسان.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تعرضت كل من مناطق عشوائيات حي الشرطة وعدد من قرى الدفاس وحي الحسين ونهاوند ومغربة إلى أمطار غزيرة وعواصف ادت الى حدوث اضرار لعدد من المنازل المواطنين ".

وأضاف البيان "على الفور تدخلت طواقم الهلال الأحمر العراقي فرع ميسان وقامت بتقديم المساعدات الاغاثية لهم، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي لتلك العوائل".