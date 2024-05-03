بعد البتاوين.. الداخلية تنفذ حملة أمنية في 3 مناطق جديدة ببغداد

2024-05-03 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – خاص

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، عن انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي والمخالفين لقانون الاقامة، في مناطق سبع قصور والشعب وحي البساتين في العاصمة بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين.

واكد المصدر لــ"بغداد اليوم"، أن "هذه العملية تسعى الى تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين واعتقال الوافدين غير الشرعيين من الجنسيات الأجنبية وفرض هيبة القانون والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة".

واطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية كبيرة في منطقة البتاوين وسط بغداد، قبل اكثر من اسبوع، اسفرت عن اعتقال اكثر من 500 شخص بتهم مختلفة، واجانب منتهية اقاماتهم فضلا عن متهمين بالاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة.