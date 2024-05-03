رغم الجولات المتكررة ولقاء البيت الابيض.. الاطار يتحدث عن مفاوضات إضافية لانسحاب الامريكان

2024-05-03 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، عن قرب انطلاق جولة تفاوض جديدة مع واشنطن لسحب قواتها من العراق، وذلك بعد أشهر طويلة ومتكررة من احاديث المفاوضات والاجتماعات ابرزها زيارة السوداني الى واشنطن واللقاء ببايدن والذي لم يحسم مسألة انهاء وجود التحالف الدولي.

وقال القيادي في الإطار علي الزبيدي لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد هناك اي تسويف من قبل الحكومة العراقية بشان ملف اخراج القوات الأميركية من العراق، بل هناك عزم واصرار حكومي وبرلماني وسياسي وحتى شعبي على حسم هذا الملف سريعا دون اي مماطلة".

وبين الزبيدي ان "الأيام المقبلة سوف تشهد جولة حوار جديدة ما بين بغداد وواشنطن بشان ملف اخراج القوات الاميركية وكذلك انهاء مهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، فهذا الملف له أولوية لدى الاطار التنسيقي والحكومة".

وبالرغم من إعلان ان انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق احد اهم محاور زيارة السوداني الى واشنطن والتي جرت منتصف نيسان الماضي، الا ان الجزء الأكبر من الأحاديث والنقاشات ومذكرات التفاهم الموقعة ركزت على إيجاد او انتقال العلاقة من الجانب الامني الى جوانب تنموية اخرى، الا انها لم تتضمن انهاء التعاون الأمني بالكامل، فيما تنفي التصريحات الامريكية أي حديث او نية للانسحاب التام من العراق.