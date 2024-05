رئيس هيئة الإعلام يلتقي وكيل وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورؤساء تحرير كبار المؤسسات الإعلامية في إيران

2024-05-03 23:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد اليوم الجمعة بحضور عضو مجلس المفوضين في الهيئة السيد هشام الركابي، وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات الدكتور “فرشاد مهدي بور” ووفداً يمثل كبار المؤسسات الإعلامية في إيران. وذكر بيان للهيئة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان “اللقاء بحث...

