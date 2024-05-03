الكرخ يتغلب على النفط ويقترب من نهائي دوري السلة الممتاز

2024-05-03 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي الكرخ بكرة السلة ، مساء اليوم الجمعة ، على نظيره النفط بنتيجة 91 / 79 نقطة ، ضمن الدور نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز .وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ان "فريق الكرخ بكرة السلة حقق فوزا مهما على منافسه الكرخ بنتيجة 91 / 79 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم ضمن الدور نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز" .واضاف، أن "الكرخ بفوزه اليوم تقدم على منافسه النفط بنتيجة 2 / 1 ويحتاج إلى انتصارين مع ذات الفريق للتأهل إلى المباراة النهائية لإحراز لقب دوري السلة الممتاز".