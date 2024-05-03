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الكرخ يتغلب على النفط ويقترب من نهائي دوري السلة الممتاز

الكرخ يتغلب على النفط ويقترب من نهائي دوري السلة الممتاز
الكرخ يتغلب على النفط ويقترب من نهائي دوري السلة الممتاز
2024-05-03 23:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع 
تغلب نادي الكرخ بكرة السلة ، مساء اليوم الجمعة  ، على نظيره النفط بنتيجة 91 / 79 نقطة ، ضمن الدور نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز .  
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ان "فريق الكرخ بكرة السلة حقق فوزا مهما على منافسه الكرخ بنتيجة 91 / 79 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم ضمن الدور نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز" . 
واضاف، أن "الكرخ بفوزه اليوم تقدم على منافسه النفط بنتيجة 2 / 1 ويحتاج إلى انتصارين مع ذات الفريق للتأهل إلى المباراة النهائية لإحراز لقب دوري السلة الممتاز".



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