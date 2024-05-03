الحكيم: العراق بحاجة لاستقرار داخلي

2024-05-03 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، أهمية استقرار العراق لاستقرار المنطقة.

وقال الحكيم خلال لقاءه جمعاً من تنظيمات تياره في زيارته الى محافظة بابل، وفقا لبيان نشرنه مكتبه وتلقته "بغداد اليوم"، إن "استقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة وهو بحاجة إلى الاستقرار الداخلي".

وشدد "على إدامة العلاقات الاجتماعية بين المكونات، وتغليب مدرسة الاحتواء والعض على الجراح على باقي الرؤى والمناهج وهو منهج إسلامي".

ولفت الى إن "حملة المشروع هم الأقرب إلينا ويقدمون على العلاقة النسبية"، داعيا "للإيمان بمعادلة المقومات والأدوات والتضحيات"، مؤكدا "على المصداقية والمبدئية وتغليب مصلحة الناس على المصالح الخاصة والميدانية والتجديد".

كما دعا الحكيم "للاعتزاز بمشروع الاعتدال والوسطية والتهيؤ للاستحقاقات القادمة".