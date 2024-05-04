​انتهاء منخفض "مسك".. العراق يتأثر بحالة جوية جديدة تصاحبها الأمطار

2024-05-04 00:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، عن قرب مغادرة المنخفض "مسك" لأجواء البلاد، فيما كشف حالة الطقس للأيام المقبلة.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد أيام جميلة عشناها مع الامطار ودرجات الحرارة المعتدلة منخفض (مِـسـك) يستعد للرحيل ومغادرة اجواء البلاد"، مبينا ان "غدا السبت استقرار جوي ومن مساء يوم الاحد ونهار الاثنين نتأثر بحالة جوية اخرى غير شاملة وفرص تشكل سحب ركامية رعدية تطال عدة مناطق من البلاد".

وأوضح انه "تبقى درجات الحرارة متقاربة خلال الـ 3 أيام المقبلة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة غالبا".



