على غرار البتاوين.. وزير الداخلية يقود "حملة أمنية" على حي البساتين شمالي بغداد

2024-05-04 00:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطّلع، يوم الجمعة، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يشرف على "حملة أمنية" بحي البساتين شمالي بغداد، مبيناً أن العملية ستكون على غرار عملية البتاوين وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، انطلقت عملية أمنية كبرى مشابهة لعملية البتاوين ضمن حي البساتين في منطقة الشعب".

واكتفى المصدر بهذا القدر من المعلومات لحين تقدم العمليات والحصول على معلومات أكثر عن مجرياتها.

وأُخضعت منطقة البتاوين، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، لعملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات، رفعت عبرها الغطاء عن "عالم سفلي" للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.

وبهذا الخصوص، قال الناطق باسم الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية الجارية في منطقة البتاوين، شهدت القبض على 618 متهماً في أحدث حصيلة للعملية المستمرة لفرض الأمن وتطبيق القانون".

وأضاف العميد ميري، أن "هذه العملية ترافقها حملة خدمية واسعة، تتضمن فتح عدد من الشوارع، لإعادة الحياة إلى هذه المنطقة التراثية".

وتقع منطقة البتاوين وسط بغداد، على بُعد بضعة أمتار من نصب الحرية، بين شارع "أبو نواس" الشهير ونهر دجلة غرباً، وتحدها ساحة التحرير شمالاً، ومنطقة الكرادة جنوباً، وتتمركز في وسطها أشهر دور السينما والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف أنواعها، القائمة على جانبي شارع السعدون الذي يقطعها ممتداً من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، وتتوسطها ساحة النصر التي تمثل أكبر تجمع للاختصاصات الطبية في البلاد.