القبض على قتلة طبيب أسنان متقاعد في النجف الأشرف

2024-05-04 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، فيصل الحويزي في محافظة النجف الأشرف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهد استخباري متميز ومن خلال المتابعة الميدانية، قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف الأشرف، القي القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، المرحوم (فيصل الحويزي) ".