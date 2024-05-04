محافظ أربيل: موجة الأمطار تستمر لصباح السبت وجميع الاجهزة المعنية في حالة تأهب

2024-05-04 00:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن محافظ أربيل يوم الجمعة، دخول جميع الاجهزة المعنية الاخلاء والانقاذ والمساعدة في حالة التأهب القصوى بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو؛ أن "التوقعات تشير الى ان هذه الموجة ستستمر لغاية الساعة 9 من صباح يوم غد، وتصل إلى اقصى حد عند الساعة 3 من فجر السبت لغاية الساعة 7 صباحا".

واضاف أن "كل الجهات المعنية دخلت حالة التأهب منذ بدء موجة الأمطار الغزيرة قبل أيام".

وأشار إلى أن "نسبة الامطار المتساقطة منذ بداية العام الحالي لغاية الان تبلغ 590 مليمترا في مركز مدينة أربيل بينما كان النسبة 251 مليمترا حتى هذا الوقت في العام الماضي".

وطالب المحافظ؛ المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية خلال الساعات المقبلة لعدم حدوث أي شيء غير مرغوب به.