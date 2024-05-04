2024-05-04 00:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكن قوة مشتركة من الإطاحة بقتلة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي في محافظة النجف. وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف الأشرف، ألقت القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، المرحوم (فيصل الحويزي)”، مشيراً إلى أن “التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً”. […]

ظهرت المقالة لم تكشف التفاصيل بعد.. قوة مشتركة تطيح بقتلة طبيب الأسنان المتقاعد في النجف أولاً على Eishan.