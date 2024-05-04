أتلتيك بيلباو يعود من خيتافي بالنقاط الثلاث

2024-05-04 01:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز أتلتيك بيلباو على مضيفه خيتافي (2-0) مساء الجمعة، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل هدفي أتلتيك بيلباو إينياكي ويليامز، في الدقيقتين (28، 51).وشهدت المباراة، طرد يرازي ألفاريز وايتور باريديس، ثنائي بيلباو، في الدقيقتين (59، 79).